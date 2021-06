ONZ: Ponad 8,5 tys. dzieci walczyło jako żołnierze w 2020 r.

Sekretarz generalny ONZ, Antonio Guterres, w swoim corocznym raporcie do Rady Bezpieczeństwa ws. dzieci i konfliktów zbrojnych, zawarł informacje o śmierci dzieci w konfliktach, okaleczaniu ich, seksualnym napastowaniu, porywaniu i wcielaniu do sił zbrojnych, odmawianiu im dostępu do pomocy humanitarnej oraz braniu przez strony konfliktów na cel szkół i szpitali.

Z raportu wynika, że nadużyć dopuszczono się wobec 19 379 dzieci w 21 konfliktach na całym świecie.

Najwięcej nadużyć wobec dzieci w związku z toczącymi się konfliktami miało miejsce w Somalii, DR Konga, Afganistanie, Syrii i Jemenie.