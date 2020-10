Armenia użyła systemu obrony powietrznej. Zestrzelono drony

Media społecznościowe obiegło w czwartek wieczorem nagranie, na którym rzekomo widać rakiety systemu obronnego S-300 strącające obiekt lecące w stronę stolicy Armenii.

BREAKING - Armenian S-300 air defense system intercepted 2 missiles fired from #Azerbaijan, targeting the capital city of #Armenia, #Yerevan.pic.twitter.com/bfQ8HX492D