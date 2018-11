Konflikt na Ukrainie: Poroszenko podpisał dekret o stanie wojennym

Prezydent Petro Poroszenko podpisał dekret wprowadzający na terenie całego kraju stan wojenny. Będzie obowiązywać do 25 stycznia 2019 roku.

Trzy ukraińskie okręty -"Berdiańsk", "Nikopol" i "Yani Kapu" - zostały w niedzielę zajęte przez Rosjan w czasie próby przepłynięcia przez Cieśninę Kerczeńską. Okręty płynęły z Odessy do Mariupola.



Rosja oskarżyła Ukrainę o to, że jej okręty znalazły się nielegalnie na wodach terytorialnych Rosji. Ukraina odrzuca te oskarżenia.





Okręty ukraińskie zostały ostrzelane i zajęte przez FSB. Czterech lub sześciu (według różnych źródeł) ukraińskich marynarzy zostało rannych.





W nocy z niedzieli na poniedziałek odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy podczas którego prezydent Petro Poroszenko poinformował o planowanym wprowadzeniu stanu wojennego na Ukrainie.





Ok. godziny 14 czasu polskiego Poroszenko podpisał dekret o wprowadzeniu stanu wojennego do 25 stycznia.

Tymczasem kancelaria prezydenta Władimira Putina informuje o... spotkaniu z gubernatorem obwodu kirowskiego. Rozmowa dotyczyła opieki zdrowotnej i edukacji.

Meeting with Kirov Region Governor Igor Vasilyev: situation with healthcare, preschool and school education https://t.co/wV4ijqFZ54 pic.twitter.com/CUPgK5b7IQ — President of Russia (@KremlinRussia_E) November 26, 2018

Szef MON Mariusz Błaszczak powiedział, że konflikt na Morzu Azowskim nie powoduje, że zwiększa się zagrożenie dla Polski. Meldunki w sprawie Ukrainy przekazali ministrowi szef Sztabu Generalnego, dowódcy sił zbrojnych i dowódcy służb wywiadowczych.

Ukraińskie media podają, że w Radzie Najwyższej może nie zebrać się quorum niezbędne do wprowadzenia stanu wojennego. Wielu parlamentarzystów ma mieć problem z dotarciem do Kijowa ze względu na złe warunki atmosferyczne - informuje "The Independent".

Pod Radą Najwyższą gromadzą się sympatycy i członkowie organizacji skrajnie prawicowych, domagający się wprowadzenie stanu wojennego przez parlament - podaje AFP.

Wydarzeniom na Morzu Azowskim poświęcona była pierwsza część poniedziałkowej rozmowy Michała Kolanki z Ryszardem Czarneckim w #RZECZoPOLITYCE:

Na stronie prezydenta Ukrainy pojawiła się treść dekretu wprowadzającego stan wojenny na Ukrainie. Oto ona:

"Zgodnie z artykułem 107 Konstytucji Ukrainy, postanawiam:

1. Wprowadzić w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy z 26 listopada 2018 roku "Środki bezpieczeństwa mające zagwarantować suwerenność państwa i niepodległość Ukrainy i wprowadzające stan wyjątkowy na Ukrainie" (dokument załączony, tajny, oprócz artykułu 12 - jawnego).

2. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy ma nadzorować implementację decyzji Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy, wprowadzoną przez ten dekret.

3. Dekret wchodzi w życie z dniem publikacji".



Komisja ds. bezpieczeństwa narodowego i obrony ukraińskiej Rady Najwyższej jednogłośnie poparła wprowadzanie stanu wojennego do 25 stycznia. Rozporządzenie prezydenta Petra Poroszenki jednogłośnie poparli wszyscy członkowie komisji.

Rada Najwyższa, która musi zaakceptować dekret prezydenta o stanie wojennym zbierze się o godzinie 16.

Wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy, Irina Geraszczenko oświadczyła, iż wprowadzenie stanu wojennego nie oznacza automatycznego przełożenia zaplanowanych na wiosnę wyborów prezydenckich.

Jaka broń z Polski trafia na Ukrainę? Pisze o tym Zbigniew Lentowicz.

- Razem musimy twardo odpowiedzieć Moskwie – powiedział „Rzeczpospolitej” ukraiński ambasador Andrij Deszczyca o incydencie w Cieśninie Kerczeńskiej.

Jeszcze dziś w Kijowie zbierze się Rada Najwyższa, która zdecyduje, czy prezydencki dekret wejdzie w życie. To pokłosie incydentu, który miał wczoraj miejsce na Morzu Azowskim. Rosyjskie okręty wojenne ostrzelały i zajęły trzy jednostki ukraińskiej marynarki wojennej oraz ich załogi. Rannych zostało sześciu ukraińskich żołnierzy, w tym dwóch ciężko. Nie ma z nimi kontaktu.

Kraje Unii Europejskiej za pośrednictwem szefa RE Donalda Tuska zadeklarowały solidarność wobec Ukrainy, prezydent Polski Andrzej Duda sugeruje konieczność przedyskutowania z sojusznikami z UE i NATO wprowadzenie reżimu sankcyjnego wobec Rosji. Moskwa z kolei utrzymuje, że ukraińskie jednostki znalazły się na rosyjskich wodach terytorialnych oraz że była to prowokacja Kijowa. Szef rosyjskiego MSZ przekonuje, że ze strony ukraińskiej doszło do złamania umów i przepisów międzynarodowych, łącznie z Kartą ONZ.

W sprawie sytuacji na Ukrainie zbiera się nadzwyczajne posiedzenie RB ONZ.