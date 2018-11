- Mamy daleko gdzieś co sądzi społeczeństwo międzynarodowe - mówi Igor Korotczenko, redaktor naczelny czasopisma „Nacjonalna Oborona" blisko związanego z Ministerstwem Obrony Rosji.

"Rzeczpospolita": Społeczeństwo międzynarodowe nie uznaje tego, że półwysep należy dzisiaj do Rosji. Według prawa międzynarodowego jest to nadal terytorium Ukrainy.

Igor Korotczenko: Mamy daleko gdzieś co sądzi społeczeństwo międzynarodowe. Granica Federacji Rosyjskiej jest święta i każdy obcy okręt będziemy wypraszać z naszego terytorium. Dwanaście godzin ukraińskim durniom nie starczyło, by to zrozumieć, wszystko im tłumaczyli. Teraz ci marynarze odpowiedzą przed rosyjskim sądem za nielegalne przekroczenie granicy. Jeżeli są takimi bohaterami, to powinni byli walczyć i stawić opór, jeżeli należą do armii niezależnej Ukrainy. Powinni byli zatopić swoje kutry, a oni po prostu się poddali.

