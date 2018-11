NATO: Udzielimy Ukrainie politycznego i praktycznego wsparcia

NATO wystosowało to oświadczenie dziś wieczorem.

"Nie ma usprawiedliwienia dla użycia przez Rosję sił wojskowych wobec ukraińskich okrętów i ich załóg. Wzywamy Rosję do natychmiastowego uwolnienia ukraińskich marynarzy i zajętych przez nią okrętów. Wzywamy do spokoju i umiaru" - czytamy w oświadczeniu NATO.

NEW STATEMENT by all 29 @NATO Allies: "There is no justification for #Russia's use of military force against Ukrainian ships and naval personnel. We call on Russia to release the ???? sailors and ships it seized, without delay... #NATO stands with #Ukraine". #SeaofAzov #KerchStrait pic.twitter.com/GuIzwm8KBi