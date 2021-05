Bosak przeciw "udzielaniu azylu na prawo i lewo" Fotorzepa, Jakub Czermiński

Udzielenie komuś azylu, co pokazuje sytuacja z Białorusią, jest wzięciem odpowiedzialności za takie osoby. Udzielanie na prawo i lewo azylu politycznego to prosta droga do tego, by mieć na arenie międzynarodowej więcej rywali niż jest się w stanie obsłużyć - mówił w rozmowie z Radiem Zet poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.