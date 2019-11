Korwin-Mikke: Inflacja jest sposobem na okradanie ludzi

Korwin-Mikke tłumaczy następnie, że "impuls fiskalny" ze strony rządu (którym polityk nazywa tzw. trzynastą emeryturę czy świadczenie 500plus) "dodatkowo rozkręca inflację, która właśnie urosła do najwyższego poziomu od 12 lat, przez co w szalonym tempie drożeją wszystkie produkty".

"Jednoczenie rząd utrzymuje podatek VAT na poziomie aż 23% i do kasy państwa trafia coraz więcej pieniędzy. Już wiecie czemu rząd PiS tak broni się przed obiecaną obniżką podatku VAT i utrzymał stawkę 23%, którą wprowadziła PO" - wyjaśnia polityk (rząd PO-PSL podwyższył stawkę VAT do 23 proc. w 2011 roku w związku ze światowym kryzysem gospodarczym. Podwyższona stawka miała obowiązywać przez trzy lata - ale VAT-u nie obniżono do dziś - red.).



"Inflacja zwiększa kwoty jakie rząd uzyskuje z podatków pośrednich (VAT i akcyzy) – zwiększa się bowiem podstawa opodatkowania tymi podatkami. Efekt jest taki, że rząd otrzymuje w ciągu roku dodatkowe fundusze bez konieczności wprowadzania nowych podatków" - podsumowuje Korwin-Mikke.