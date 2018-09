Krzyżak: Biedroń i PO–PiS Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Nowa formacja Roberta Biedronie nie weźmie udziału w wyborach samorządowych – do walki o głosy Polaków ruszy dopiero w przyszłym roku. Wiele wskazuje na to, że może sporo namieszać, ale raczej na krótką metę. Wedle sondażu, który publikujemy na naszych łamach, na nieistniejącą jeszcze partię swoje głosy chciałoby oddać nawet 8 proc. badanych. Pozwoliłoby to Biedroniowi na powrót do Sejmu i zapewniło finansowanie partyjnych struktur ze środków budżetowych.