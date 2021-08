Michał Szułdrzyński: Jest źle, nie będzie lepiej

Wyproszenie polskiego ambasadora w Tel Awiwie i odwołanie na konsultacje do kraju szefa własnej misji w Warszawie oznaczają najgłębszy kryzys w relacjach od ich wznowienia po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. W dodatku ciskający gromy na Polskę Jair Lapid jest kimś więcej niż szefem MSZ, to lider koalicji rządzącej Izraelem, któremu za półtora roku przypadnie fotel premiera.

Ale polska strona nie może uznać, że nic się nie stało, że padliśmy ofiarą niesprawiedliwego ataku. Ostrość reakcji Izraela jest rewersem polskiej polityki zagranicznej i pozycji naszego kraju. Lapid pluje na Polskę, ponieważ uznał, że nic go to nie będzie kosztować. Gra z Polską brutalnie, ponieważ może sobie na to pozwolić. Wykorzystał w dodatku sytuację, jaką dało uchwalenie tzw. lex TVN, by stwierdzić, że Polska jest krajem niedemokratycznym i nieliberalnym.