Andrzej Łomanowski: Łukaszenko, nieustraszony gaduła

I tu właśnie jest pies pogrzebany. Na każdy bowiem temat ma zdanie – tyle że co kilka dni inne. W czasie poniedziałkowego wystąpienia na przykład zapewniał, że nie ma nic wspólnego z zamordowaniem w Kijowie białoruskiego emigranta Witalija Szyszoua. Ale czy kogokolwiek by zdziwiło, gdyby powiedzmy w najbliższy czwartek ten sam Łukaszenko wystąpił i grożąc oponentom potęgą swoich służb specjalnych, powiedział, że to one zamordowały Białorusina? Myślę, że nikogo.