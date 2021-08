Żukowski: Igrzyska zachowują swą magię

One przede wszystkim pokazały, że olimpijski sport zachowuje wciąż swą magię, cokolwiek by mówili o jego rzekomym anachronizmie zwolennicy szybkiej i byle jakiej konsumpcji wszystkiego na smartfonach w drodze do pracy. Olimpijska lekkoatletyka skondensowana do trzygodzinnych sesji rano i wieczorem przy obecnych możliwościach technicznych telewizji jest spektaklem zachwycającym jak nigdy. To samo można powiedzieć o pływaniu i prawie każdym olimpijskim sporcie, nawet tych lekceważonych na co dzień, przegrywających nie tylko z futbolem, ale także z MMA i innymi estetycznymi koszmarami.

