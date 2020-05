Zuzanna Dąbrowska: Maski zdjęte. I co teraz?

Epidemia pokazała nam, po jak cienkim stąpamy lodzie . W bogatych, rozwiniętych państwach Europy nagle dramatycznie skurczyła się bariera ochronna, która pozwalała na komfort leczenia wszystkich. A to, że każdemu choremu należy się pomoc, było przecież do niedawna dogmatem w rozwiniętych państwach kapitalistycznych i demokratycznych.

We Włoszech od wybuchu epidemii do pierwszych decyzji o pozostawieniu chorego bez respiratora minął mniej więcej miesiąc. Takie rozmiary ma nasze – Europejczyków – bezpieczeństwo zdrowotne. Tak politycy zabezpieczają swoich obywateli decyzjami o wydatkach na publiczną ochronę zdrowia.

Polska miała więcej szczęścia, a to, skąd się ono wzięło, będzie przez następne lata tematem prac naukowych wirusologów, epidemiologów i zakaźników. Nie musieliśmy w widocznej skali nikomu odmawiać pomocy. Nikt raczej przed czasem odłączony nie został, by zrobić miejsce lepiej rokującemu pacjentowi. A o tym, czy pomoc przyszła na czas, czy wszędzie podejmowano właściwe decyzje, czy zrobiono wszystko, by zwiększyć szanse chorych – wiedzą tylko rodziny zmarłych, a i to nie zawsze. Są jeszcze ci, którzy odeszli w swoich mieszkaniach, samotni, bez diagnozy i kwalifikacji na listę ofiar SARS-CoV-2. Wszyscy mamy nadzieję, że to już za nami.