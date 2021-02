Zuzanna Dąbrowska: Od covidu ministrów dwóch

Obaj ministrowie, którym gorąco życzymy zdrowia, stanowili przez ostatnie miesiące tandem frontowy walki z pandemią. Wizerunkowo radzą sobie nie najgorzej: informacje przekazują sprawnie, zalecenia starają się komunikować jasno, zakazy – szybko. Widać też, że zależy im, by prezentowany przekaz był – o ile się da – konsekwentny. Zapewne zdają sobie już sprawę, że jeśli podjęliby tradycyjny refren polityczny PiS o tym, że „to opozycja jest winna", niekoniecznie wpłynęłoby to dobrze na ich wiarygodność. A jeśli ta runęłaby całkowicie, to ich starania o dyscyplinę społeczną, wietrzenie i używanie lepszych maseczek też nie na wiele by się zdały. Muszą się ich bowiem słuchać nie tylko widzowie seansów nienawiści z TVP, ale i cała reszta – oczywiście, jeśli w tej walce chcemy jako społeczeństwo mieć jakieś szanse.