Szułdrzyński: Kolejne szable dla PSL

Coraz trudniej uznać to wyłącznie za taktykę negocjacyjną ludowców w rozmowach z Platforma. Wygląda na to, że najprawdopodobniejszym scenariuszem będzie teraz samodzielny start ludowo-konserwatywnej Koalicji Polskiej. Z drugiej strony wystartować może sojusz liberałów z PO i Nowoczesnej z lewicą spod znaku SLD, Wiosny czy nawet Razem. SLD prócz szyldu i kojarzonych z postkomunizmem postaci nie ma wiele do zaoferowania Platformie, ale już Wiosna może dać Schetynie zasób kandydatów interesujących progresywny elektorat w dużych miastach. Dla Schetyny zaś to dość wygodny sytuacja, gdyż współpracą z lewicą jest w stanie przykryć to, że sama Platforma może liczyć na mniej niż dwadzieścia procent, a budując nowy centrolew, lider PO staje na czele koalicji, która może liczyć minimum na co czwarty głos w najbliższych wyborach. Sęk w tym, że te wszystkie ruchy po stronie opozycyjnej dzieją się dramatycznie późno biorąc pod uwagę, że – jak wyliczył serwis 300polityka – do rozpoczęcia ciszy wyborczej zostało raptem 100 dni.