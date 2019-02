Szczyt Trump-Kim w Hanoi: Ciepły człowiek z Pjongjangu

Zbrodnie szybko idą w zapomnienie. W przypadku przywódców mocarstw - nawet bardzo szybko. Dyktatorzy mniejszych państw muszą na to zapracować.

Kim Dzong Un się stara, a warunki, które stworzył Donald Trump wspierany przed media, ma komfortowe. Władca północnokoreańskiej twierdzy jest teraz globalnym celebrytą, zainteresowanie wzbudza jego ubiór, fryzura oraz biegający przy limuzynie ochroniarze.

Poniżej dalsza część artykułu

Ubiór i fryzura może i wcześniej intrygowały, ale większe wrażenie robiły wieści o Otto Warmbierze, Amerykaninie, którego zadręczono na śmierć w północnokoreańskim więzieniu, gdzie trafił za kradzież propagandowego plakatu. Albo nagrania z ostrzeliwanym przez kolegów żołnierzem, który uciekał przez granicę na południe. I jedno, i drugie wydarzyło się niedawno - w 2017 roku.

Można się oczywiście łudzić, że będą to ostatnie przykłady prześladowań okrutnego reżimu. Choć wiadomo, że nie będą, bo nawet nikt o to nie walczy. Nie o zmianę ustrojową toczy się gra między Trumpem a Kimem. I nie o prawa człowieka. Lecz o zmniejszenie zagrożenia dla bezpieczeństwa - to z amerykańskiej strony. Oraz o utrzymanie się u władzy Kima dzięki reformom gospodarczym na zapomniany już nieco wzór azjatyckich tygrysów, do czego potrzeba wspartego przez USA otwarcia na świat - ze strony Kima.

Jeżeli ten układ - rezygnacja przez Koreą Północną z atomu i superrakiet w zamian za rozwój ekonomiczny - udałoby się prezydentowi USA osiągnąć, to byłby wielki sukces. I krytyka Trumpa za dogadywanie się z dręczącym obywateli dyktatorem nie byłaby uzasadniona. Ostatecznie Europa też się dogaduje z dręczącymi obywateli dyktatorami (po to by nie dopuścić do zalewu kontynentu przez miliony imigrantów), czego najlepszym dowodem niedawny szczyt Unia Europejska - Liga Arabska w Egipcie. Europejczycy też umieją ocieplać wizerunek mistrzów w łamaniu praw człowieka.

Pytanie tylko, czy taki układ jest możliwy? Trzeba przyznać, że od pierwszego spotkania z Trumpem Kim nie straszy świata atomem i latającymi coraz dalej pociskami balistycznymi. Ale nie pozbył się tych atutów. I tak może pozostać. Bo nawet Trump nie zagwarantuje mu, że gdy się całkowicie zdenuklearyzuje i odrakietyzuje, nie skończy jak Saddam Husajn czy Muammar Kaddafi.