Danuta Walewska: Dojrzewanie miejskiego ruchu

W czasie lockdownu najlepiej i najbezpieczniej było siedzieć w domu. Poruszanie się po miastach transportem miejskim było mało atrakcyjne, bo mimo wszystko spotykaliśmy tam współpasażerów, którzy niekoniecznie przestrzegali zasady reżimu sanitarnego. Widać to było po ulicach, gdzie liczba osób np. jesienią czy wiosną nie była większa niż w szczycie sezonu letniego, kiedy masowo wyjeżdżaliśmy na wakacje. No i najbezpieczniejsza wydawała się jazda własnym samochodem. Dlatego wypożyczalnie sprzętu ułatwiającego i przyspieszającego przemieszczanie się po miastach narzekały na brak popytu. Niektóre z nich do tego stopnia, że zmuszone były do zawieszenia bądź wręcz do rezygnacji z dotychczasowej działalności.

