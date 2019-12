Jadą po więcej

Eric Heiden to pięciokrotny złoty medalista olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z igrzysk w Lake Placid (1980). Jeden z największych amerykańskich sportowców w historii. Legenda.

Po zakończeniu kariery panczenisty został kolarzem. Wygrał kilka wyścigów w USA. Marzył o tym, żeby przejechać Tour de France. Nie udało mu się. Jego masywna sylwetka nie pozwoliła mu pokonać wysokich gór. Ukończył za to Giro d'Italia w roku 1986.

Od nowego sezonu będzie pracował w sztabie medycznym polskiego zespołu CCC Sprandi. – Jest naszym medycznym konsultantem. To ceniony specjalista od urazów kostnych. Pozostanie w Kalifornii, gdzie mieszka. Będzie nam również pomagał podczas amerykańskich wyścigów – mówi „Rzeczpospolitej" Jim Ochowicz, menedżer generalny CCC (jego dziadkowie pochodzą z Polski).

Gdyby spojrzeć na kadrę – nie tylko sportową – polskiej grupy kolarskiej z olimpijskiej perspektywy, można wręcz ugiąć się pod ciężarem złota. Hayden, jeden z lekarzy drużyny – pięć złotych medali olimpijskich, Robert Korzeniowski, odpowiedzialny za komunikację w firmie i grupie CCC – cztery złote medale, Marianne Vos, Holenderka z kobiecej grupy CCC-Liv – dwa złote medale, Belg Greg Van Avermaet, lider i gwiazda zespołu, to aktualny mistrz olimpijski.

Vos i Van Avermaet pojadą w Tokio, by walczyć o medale dla swoich narodowych zespołów, ale w innych wyścigach będą mieli okazje, by wykazać się w barwach swego polskiego pracodawcy.

– To tylko moja decyzja. Tak postanowiłem, bo od zawsze czułem się szosowcem – powiedział Sajnok.

Dla CCC Sprandi najważniejszy jest rozwój, ustabilizowanie pozycji w gronie zespołów World Tour. Zakończony, debiutancki sezon w tym cyklu nie był dobry. Tylko sześć zwycięstw, choć były deklaracje, że cel to 20 wygranych.

– To był sezon eksperymentalny. Zaczęliśmy przygotowania do debiutu w World Tour w sierpniu 2018, kiedy większość zawodników miała już podpisane kontrakty. Trzeba pamiętać, że na sukcesy czeka się nieraz wiele lat. Grupa Quick-Step zaczęła wygrywać dopiero po pięciu latach. Mimo wszystko uważam, że nie był to zły sezon. Nasi kolarze zajęli 50 miejsc na podium, Greg Van Avermaet wygrał klasyfikację wyścigów jednodniowych, zwyciężył w Montrealu. Spodziewam się lepszych wyników w nowym sezonie. Transfery, których dokonaliśmy, zapewniają nam wyższy poziom sportowy – zapowiada menedżer ds. sportowych Piotr Wadecki.