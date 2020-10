Giro d'Italia: Będą góry, oby bez śniegu

Krakowianin ucieka z zespołu, gdzie liderem jest już tylko na papierze. Jego relacja z Borą to związek, po którym obie strony oczekiwały więcej. Majka miał być dla zespołu gwarancją walki o podium Tour de France, ale nie powtórzył sukcesów, jakie osiągał w barwach Tinkoff-Saxo. Był szósty w Giro d'Italia i Vuelta a Espana, wygrał tylko wyścig Dookoła Słowenii. Rok temu w roli lidera na Wielką Pętlę zastąpił go Niemiec Emanuel Buchmann.

Giro to ostatni taniec Majki z Borą i jeśli miał wątpliwości, czy decyzja o ewakuacji była słuszna, to przebieg wyścigu raczej pozbawił go wątpliwości. Liderem zespołu jest Słowak Peter Sagan, czyli sprinter, a Polak podczas górskich etapów ma takie same prawa jak Austriak Patrick Konrad. Kiedy w niedzielę wspinał się pod Piancavallo, kolega z zespołu ciągnął grupę jadącą tuż za nim. Pokaz ambicji przerodził się w sabotaż.