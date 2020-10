Dolewanie paliwa do baku

Najważniejsze jest narzędzie do pomiaru mocy. – Znajduje się w pedałach albo przy korbach. Zapisuje moc, jaką generuje zawodnik. Później jest ona analizowana przez trenera lub samego kolarza – wyjaśnia w rozmowie z „Rz" były mistrz Polski Cezary Zamana. Wspomniany sprzęt sprzężony jest zazwyczaj z tym do badania pracy serca.

Precyzował on wagę, jaką powinien mieć kolarz każdego dnia rywalizacji, obejmował zestaw posiłków z wartościami energetycznymi oraz zawierał plan mocy, jaką powinien wygenerować w konkretnych fragmentach etapu. Wszystko po to, aby lider zespołu mógł maksymalnie wykorzystać swój potencjał energetyczny, kiedy jest to najbardziej potrzebne.

Oprócz paliwa zawodnik musi mieć też określony sprzęt, np. rower z systemem elektronicznej zmiany biegów. 11 lat temu podczas Tour de France pierwszy raz zastosował go Amerykanin George Hincapie. Dziś to standard – tradycyjne okablowanie zastępuje możliwość zmiany biegów przy użyciu bezprzewodowego łącza.

Zawodnik ma też w uchu słuchawkę, która zapewnia mu łączność z dyrektorem sportowym. To rozwiązanie budzi kontrowersje, bo daje możliwość kontroli nad wyścigiem, a więc pole do manipulacji zakładami bukmacherskimi zawieranymi „na żywo" i ponadto ogranicza emocje.

Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) dziewięć lat temu wprowadziła zakaz łączności na wyścigach niższej rangi, ale oprotestowali to kolarze. – Jeśli zdarzy mi się wypadek, to kto z was, zwolenników wyeliminowania słuchawek, wyjaśni moim dzieciakom, jaki to świetny pomysł? Świat się unowocześnia, a kolarstwo chce się cofnąć w zamierzchłą epokę – grzmiał Niemiec Jens Voigt. Dziś łączność w rywalizacji seniorów jest zakazana tylko podczas mistrzostw świata.