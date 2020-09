Trzeba się urodzić z mocnym silnikiem

Po raz trzeci wygrałem Tour de Pologne. Miałem też za sobą zwycięstwo w Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków, byłem drugi w Wyścigu Pokoju. Dostałem wtedy szansę podpisania zawodowego kontraktu, ale mówili, że jestem za młody, że za wcześnie. Dziś żałuję. Udało mi się przejść do zawodowej grupy kilka lat później. Na szczęście. Znałem takich, co też tak czekali i się nie udało.

Pogacar bardziej zaskoczył mnie rok temu. Zajął wtedy trzecie miejsce w Vuelta a Espana i wygrał trzy etapy. Utkwił mi w pamięci zwłaszcza ten trzeci, ostatni górski. Pogacar był szósty w klasyfikacji generalnej i nie bał się zaatakować, by wskoczyć na podium. Można się było spodziewać, że dobrze pojedzie w Tour de France, choć debiutował. Spisał się wspaniale. Stracił przecież 1:20 na wietrznych etapach, ale nadrobił to w górach, a przedostatniego dnia w czasówce dokonał niespotykanego wyczynu.

Czy to był najbardziej emocjonujący etap jazdy indywidualnej na czas ostatnich lat?

Jeździł od małego, zaczął w wieku dziewięciu lat. W Słowenii dobrze działają kluby kolarskie, potrafią wypatrzyć talenty, a potem je wyszkolić. Przede wszystkim jednak Pogacar ma silny organizm. W kolarstwie to jest najważniejsze. Jeśli ktoś nie urodzi się z mocnym silnikiem, nic z tego. Trzeba mieć mocną wydolność, być zdrowym. Tego się nie wytrenuje. Pogacar od najmłodszych lat odnosił sukcesy.

W wieku 20 lat podpisał kontrakt zawodowy z jedną z najbogatszych grup zawodowych – UAE Emirates Team. Miał wydolność, talent, stworzono mu możliwości. On to wszystko wykorzystał.

Jak zniesie presję? Czy lepiej niż Egan Bernal, który wygrał w ubiegłym roku, a teraz nie dojechał do Paryża?

Bernal nie wytrzymał stresu. Miał kraksy, był słabszy, ale przede wszystkim ciążyła na nim ogromna odpowiedzialność. Wystartował jako jedyny lider największej drużyny na świecie, która co roku wygrywa Tour de France. Drugiego nie było. Zabrakło na trasie Chrisa Froome'a, nie wystartował – ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu – Geraint Thomas. Kolumbijczyk rok temu jechał jako ten drugi i kiedy Thomas był słabszy, zajął jego miejsce. Bernal jeszcze wróci i będzie walczył o zwycięstwo w kolejnych latach. Tak jak Pogacar. Pokazał, że ma wielkie możliwości. Między nimi mogą się odbywać wspaniałe kolarskie pojedynki o zwycięstwo w tourze.

To jest możliwe. Trasa w Imoli powinna odpowiadać Michałowi – jest długa, są dwa podjazdy. Znajduje się wśród kandydatów do mistrzostwa, ale rywale o tym wiedzą. Będą go bardzo pilnować.