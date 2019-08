74. Vuelta a Espana. Majka mierzy wysoko

Przed startem peleton minutą ciszy uczcił pamięć Bjorga Lambrechta, belgijskiego kolarza, który w wieku 22 lat zmarł 5 sierpnia w wyniku obrażeń, jakich doznał po upadku na trasie Tour de Pologne. Lambrecht był wstępnie zgłoszony do startu w Vuelcie. W ubiegłym roku dwa etapy ukończył w pierwszej dziesiątce

W tegorocznej Vuelcie startuje aż jedenastu zawodników z Kolumbii. Co najmniej trzech ma szansę na końcowe zwycięstwo – Miguel Angel Lopez z Astany, Nairo Quintana z Movistaru (wygrał niedzielny etap), Rigoberto Uran z EF Education First. Wielki potencjał mają też Esteban Chavez z Michelton-Scott, Sebastian Henao z Team Ineos i Sergio Higuita z EF.

Może więc dojść do sytuacji, że wszystkie tegoroczne wielkie toury padną łupem kolarzy z Ameryki Południowej. Giro d'Italia wygrał Ekwadorczyk Richard Carapaz, Tour de France – Bernal, a w Hiszpanii wielką szansę mają jego rodacy.

Wyjaśnień dominacji kolarzy z Ameryki w wielkich tourach jest kilka: tradycje, właściwa selekcja i przede wszystkim miejsce urodzenia – na wysokości. Z 11 kolumbijskich zawodników biorących udział we Vuelcie aż 9 mieszkało w dzieciństwie powyżej 2 tys. m n.p.m. Darwin Atapuma nawet w miejscowości położonej na 3010 m n.p.m. Naturalna wydolność i umiejętność jazdy w górach ułatwia latynoskim kolarzom życie w tego typu wyścigach. Są też tacy, którzy w tych sukcesach doszukują się „odmiennej kultury walki z dopingiem". – Do dziś 75 procent pozytywnych wyników badań antydopingowych dotyczy kolarzy z Ameryki Południowej – powiedział prezes Międzynarodowej Federacji Kolarskiej (UCI) David Lappartien we francuskim dzienniku „L'Equipe".