Tour de Pologne. Dobra portugalska robota

Portugalczyk, mistrz kraju w tej specjalności, był drugi za kolegą z drużyny Remim Cavagną, powiększył przewagę nad Słoweńcem Matejem Mohoriciem (Bahrain Victorious) do 20 sekund i Michałem Kwiatkowskim do 27 sekund. Polak zajął piąte miejsce, awansował w klasyfikacji generalnej na trzecie. Jak się okazało, była to końcowa kolejność wyścigu, niedzielny etap niczego nie zmienił. Kwiatkowski mógł jeszcze bić się z Almeidą i Mohoriciem o białą koszulkę dla najlepszego sprintera, tracił tylko 1 punkt do Portugalczyka i miał 3 punkty przewagi nad Słoweńcem, ale w tej klasyfikacji w niedzielę walki nie było.