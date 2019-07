Tour de France: Triumf człowieka z gór

Aż do Alp wydawało się, że będzie to Tour ciekawy, bo niezabetonowany (tego sformułowania najczęściej używały media) przez grupę Sky, która w styczniu stała się własnością najbogatszego Brytyjczyka Jima Ratcliffe'a i jedzie dalej jako Team Ineos.

W tej sytuacji dyrektor wyścigu zatrzymał kolarzy i za ostateczną kolejność uznał tę na szczycie Iseran (30 km przed metą pierwotnie planowaną po wspinaczce do Tignes). To właśnie tam Bernal wygrał wyścig, jego ataku nie wytrzymał Alaphilippe (stracił ponad dwie minuty), dlatego też nie słychać pretensji, że pogoda wypaczyła rywalizację, wprost przeciwnie, prawie wszyscy są zgodni, że Kolumbijczyk zasłużył na zwycięstwo.

Bernal zaczynał od kolarstwa górskiego, osiągał nawet w tym sporcie sukcesy (zdobywał medale mistrzostw świata juniorów), ale gdy dostrzegli go europejscy spece, w 2016 przeniósł się do Włoch, a od roku 2018 jeździ w grupie Ineos. Zwyciężył już w swym drugim starcie w Wielkiej Pętli, rok temu był pomocnikiem Froome'a i Thomasa.

Kiedy już dotarło do niego, że nikt go nie wyprzedzi, powiedział: „Podejrzewam, że sukces w Tour de France jest jak narkotyk, gdy już raz wygrasz, to chcesz jeszcze. Ja bardzo chcę i się o to postaram".