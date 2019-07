Tour de France: Kości trzeszczą i krew sika

Ineos – grupa kierowana po dawnemu przez sir Davida Brailsforda, której właścicielem jest teraz chemiczny magnat z Wielkiej Brytanii Jim Ratcliffe – ma dwóch liderów. Jednym z nich jest broniący ubiegłorocznego zwycięstwa Brytyjczyk Geraint Thomas, a drugim Kolumbijczyk Egan Bernal. Na razie żaden z nich w tym wyścigu nie błysnął, ale też nie poniósł strat. Thomas jest drugi (ze stratą minuty i 16 sekund do lidera, Francuza Juliana Alaphilippe'a), a Bernal trzeci (jego strata jest tylko o cztery sekundy większa).

Z naszego punktu widzenia ważne jest też to, co podkreślają obserwatorzy wyścigu: ani Thomas, ani Bernal nie wygra Touru bez pomocy Michała Kwiatkowskiego. Francuska gazeta „L'Equipe" już dwa razy wspomniała, że Kwiatkowski umie wszystko, nawet zmienić łańcuch w rowerze Thomasa, gdy ten ma kraksę.

Z jednej strony to satysfakcja, ale z drugiej trochę żal, że jedyny obok Rafała Majki polski kolarz światowej klasy, pogodził się z rolą pomocnika – świetnie płatną, cenioną przez partnerów i fachowców, ale jednak niewdzięczną. Wybitny znawca kolarstwa i Touru, komentator Eurosportu Krzysztof Wyrzykowski, już dawno sugerował Kwiatkowskiemu, by jako były mistrz świata wywalczył dla siebie bardziej eksponowaną rolę, może nie w Tour de France, bo te góry są dla niego trochę za wysokie, ale przynajmniej w innych wyścigach, w nagrodę za wierną służbę.

Kiedy pod koniec ubiegłego roku brytyjski medialny koncern Sky wycofywał się z kolarstwa, można było sądzić, że chętnych do wyłożenia porównywalnych pieniędzy nie będzie. Tym bardziej że z wizerunkowego punktu widzenia po podejrzeniach wobec pierwszego gwiazdora Sky sir Bradleya Wigginsa i dopingowej wpadce czterokrotnego zwycięzcy Touru Chrisa Froome'a (nie jedzie w tym roku, gdyż miał wypadek na treningu) z obietnic Brailsforda, że odmieni kolarstwo i uczyni je sportem dopingowo czystym, nic nie zostało.

Podobno szukając pieniędzy jeździł do Kolumbii i nawet do Rosji (grupa Katiusha kończy w tym roku swój byt), ale w końcu znalazł wsparcie na własnym podwórku. Sky wydawał na swą grupę 32–34 miliony euro rocznie (jej kolarze wygrali wszystkie Toury od roku 2012 oprócz tego z roku 2014), Ratcliffe obiecał podwyżkę, ale nie oszałamiającą. Obecny budżet Ineos to 40–42 miliony.