Tour de France. Odważny, a nawet zuchwały

Zawdnik UAE Team Emirates podczas decydującej wspinaczki pod Portet przez 8 km atakował i próbował zgubić rywali. Pogacar już wcześniej pokazywał, że nie zwykł czekać na to, co zrobią inni, że jest odważny, a nawet zuchwały i za najlepszą obronę uważa atak. W ostatnich latach w Tour de France nie zdarzało się to często, dominowali raczej zimnokrwiści liderzy.

Polak trafił do UAE Team Emirates zimą i schował do kieszeni swoje ambicje, żeby pomagać Pogacarowi. Początek był trudny, bo przetrenowanie oraz kłopoty prywatne zniechęciły go do roweru, ale do startu w Wielkiej Pętli przystąpił już w pełni sił.