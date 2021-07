Tour de France. Długi cień dopingowych podejrzeń

Pędził na rowerze lekko i pięknie, jakby do wspinaczek pod alpejskie przełęcze nawykł już jako dziecko. Sobotni etap – wymagający, ale wcale nie najtrudniejszy na trasie wyścigu – zakończył ponad trzy minuty przed innymi gwiazdami peletonu.

Pierwszy trener Pogacara Andrej Hauptman w 2000 roku nie został dopuszczony do Tour de France przez podejrzane wyniki badań krwi, a szwajcarski szef UAE Team Emirates Mauro Gianetti był dyrektorem Saunier Duval, kiedy kolarze tej grupy wpadali na dopingu.

To ślady z otoczenia, samemu Pogacarowi trudno cokolwiek zarzucić. – Miałem wczoraj trzy kontrole: dwie przed etapem i jedną po jego zakończeniu. To chyba najlepsza odpowiedź dla tych, którzy we mnie wątpią – mówił po dziewiątym etapie. Pozytywnego wyniku kontroli nigdy nie miał też jednak Armstrong.