Zostało jej tylko lustro

Prokurator Brestu wszczął śledztwo w sprawie „spowodowania obrażeń ciała, które prowadzą do niezdolności do pracy nieprzekraczającej trzech miesięcy, w wyniku jawnego i umyślnego naruszenia obowiązku zachowania bezpieczeństwa lub rozwagi".

Kolarstwo to sport, którego atutem jest bliskość zawodników i kibiców. Wypadki na trasie największych wyścigów spowodowane przez fanów, którzy wystawiają transparenty lub próbują robić selfie z zawodnikami, nie są rzadkością. To niebezpieczne, zwłaszcza gdy peleton na płaskiej trasie pędzi 50–60 km/h. – To nie do przyjęcia. Osobami, które zasługują na miejsce w telewizyjnym kadrze, są sami kolarze, a nie tego typu osoby. Jeśli ktoś ma potrzebę, żeby się oglądać, to właśnie po to wymyślono lustra – denerwuje się na łamach „Le Monde" dyrektor wyścigu Christian Prudhomme.