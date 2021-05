Egan Bernal wygrał Giro d'Italia. Kozica na żółtym rowerze

Przeciwnicy marnieli w jego cieniu, a różnice rosły. Punktem zwrotnym mógł być podjazd pod Sega di Aia, gdzie Bernal został za plecami Portugalczyka Joao Almeidy i Brytyjczyka Simona Yatesa. Obaj wyprzedzili go także dwa dni później, ale Kolumbijczyk miał w klasyfikacji generalnej tak dużą przewagę, że choć cierpiał, to różowej koszulki już nie oddał.

Pierwszy rower w życiu Bernala był żółty – to jakby proroctwo tego, że dzieciak z położonej 2650 m n.p.m. Zipaquiry zostanie pierwszym kolumbijskim zwycięzcą Tour de France. Zrobił to w 2019 jako 22-latek. Wielkiej Pętli po drugiej wojnie światowej nie wygrał nikt tak młody. Kraj oszalał, a dziennik „El Tiempo" przekonywał, że to największy triumf w dziejach kolumbijskiego sportu.