Dylan Groenewegen wrócił do ścigania. Uraz głowy i serca

To było jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń w dziejach polskiego wyścigu. Rok po śmierci Belga Bjorga Lambrechta, który w Bełku na Śląsku – także w trakcie Tour de Pologne – zjechał z trasy i uderzył w betonowy przepust, zdarzyła się kolejna tragedia. Jakobsen popchnięty przez Groenewegena wpadł w barierkę, przekoziołkował i uderzył o asfalt, gdy kolarze pędzili po katowickiej jezdni 80 km/h.

Międzynarodowa Unia Kolarska (UCI) zdyskwalifikowała sprintera na dziewięć miesięcy. To najsurowsza kara w dziejach dyscypliny, która nie była orzeczona w związku z dopingiem. Groenewegen podczas tamtego finiszu również ucierpiał: złamał obojczyk, leżąc na asfalcie, widział wystającą z ciała kość. Dziś przyznaje, że poważniejszych urazów doznały jednak jego głowa oraz serce.

– Przez kilka pierwszych tygodni po wypadku nie chciałem nawet patrzeć na rower, który stał w garażu. Musiałem odpocząć, wrócić do miejsc z dzieciństwa. Pomagałem ojcu w jego sklepie rowerowym w Amsterdamie. To mi pomogło, oczyściłem dzięki temu głowę – wspomina Groenewegen na łamach „L'Equipe".

Wypadki w zawodowym sporcie są zazwyczaj efektem ryzyka, na które godzą się sami uczestnicy. Kolarski sprint to szaleństwo, adrenalina wyłącza układ nerwowy. Najszybsi pędzą rozciągnięci szeroką ławą od barierki do barierki z prędkością 70–80 km/h, a gwałtowny balans tułowia sprawia, że w ruch idą barki i łokcie. Wszystko trwa kilkanaście, czasem kilkadziesiąt sekund.

Na ostatnich metrach sprinterskich etapów rywalizują prawdziwi komandosi, których w peletonie rozpoznać łatwo, bo na tle drobnych „górali" wyglądają jak kolumny mięśni. Potężni i masywni przez niemal cały etap jadą pod ochroną kolegów z ekipy. Kiedy finisz się zbliża, poszczególne grupy tworzą tzw. pociągi, żeby zapewnić swojemu liderowi jak najlepsze miejsce do ataku.

Emocje na ostatnich metrach udzielają się nawet największym, wśród wybitnych sprinterów trudno znaleźć takich, którzy nie mają na sumieniu żadnej winy. Przepychanki rzadko mają jednak takie konsekwencje jak ta ubiegłoroczna z Katowic. Tym większym cudem jest, że obaj jej uczestnicy wrócili już do peletonu.

Jakobsen ma nawet za sobą dwa wyścigi. Podczas Tour of Turkey nie szalał, linię mety mijał w drugiej części peletonu. Solidnie pracował jednak na cztery etapowe zwycięstwa Brytyjczyka Marka Cavendisha. Mógł się na mecie szeroko uśmiechnąć, choć wciąż brakuje mu dziesięciu zębów: pięciu u góry i pięciu u dołu. Ma też przestawiony nos oraz dużą bliznę na czole. Dziewczyna po wypadku poznała go podobno tylko dzięki charakterystycznym zmarszczkom przy oku. Nieprzytomnego Jakobsena dwa razy odwiedzał ksiądz.

Efekt? Jakobsen na początku grudnia wrócił do treningów, a dwa miesiące temu oświadczył się swojej dziewczynie Delore.

Groenewegen kilka dni po wypadku wysłał wiadomość do ojca Jakobsena, później odezwał się do samego kolarza. Niedawno spotkali się w Amsterdamie. Sprawca wypadku powiedział „L'Equipe", że towarzyszyły mu duże emocje, a na początku spotkania było dziwnie. Wcześniej oznajmił, że było miło, ale treść rozmowy zachowa dla siebie.

Jakobsen oburzył się, że Groenewegen w ogóle zabrał głos na temat spotkania. – Celem było osiągnięcie porozumienia w sprawie wypadku, do którego doszło w Polsce. Wszystko miało pozostać między nami – napisał na Twitterze. Dodał też, że rywal go nie przeprosił, nie chciał wziąć na siebie odpowiedzialności za wypadek, a kolejne kroki w tej sprawie podejmą prawnicy.

Władze zespołu Jumbo-Visma chciały, żeby Groenewegen wrócił do ścigania po cichu, ale z powodu koronawirusa odwołano niezbyt prestiżowy Tour of Norway. O tym, jak przyjmą go w peletonie koledzy po fachu, przekonuje się więc podczas wielkiego touru – Giro d'Italia. – Dostałem mnóstwo głosów wsparcia, ale spodziewam się też negatywnych reakcji – mówił tuż przed startem wyścigu.