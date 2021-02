Kwiatkowski w Ineosie może być tylko żołnierzem

– Czekamy na nowe wytyczne, ale płotek zawsze pozostanie płotkiem – przyznaje w rozmowie z „Rz" Lang. – Jeśli ktoś uderzy w niego z prędkością 50 km/h, to i tak się przewróci. Po wypadku Jakobsena spotkało nas dużo hejtu, choć użyliśmy przecież barierek zgodnych ze standardami UCI. Kraksy na finiszach to efekt postawy kolarzy, którzy jeżdżą agresywnie.

Sezon torpeduje pandemia, dwa wyścigi w Australii – Tour Down Under i The Cadel Evans Great Ocean Road Race – już odwołano. Wiele zespołów wprowadziło do kontraktów klauzule koronawirusowe, dzięki którym wynagrodzenia kolarzy będą obcinane proporcjonalnie do liczby anulowanych wyścigów.