Tour de Pologne. Joao Almeida znów wygrywa, Kwiatkowski znów czwarty

240



Co za batalia na Tour de Pologne! Michał Kwiatkowski walczył, ale wszyscy czują niedosyt. Popis lidera

Wydawało się, że 4. etap 78. edycji Tour de Pologne jest idealnie dopasowany do Michała Kwiatkowskiego. Polak niestety uplasował się na 4. miejscu. Natomiast po raz kolejny wygrał Joao Almeida. Portugalczyk przybliżył się do końcowego zwycięstwa.

Artur Babicz

Artur Babicz

12 Sierpnia 2021, 18:57

Michał Kwiatkowski PAP / Darek Delmanowicz / Na zdjęciu: Michał Kwiatkowski



Meta w Bukowinie Tatrzańskiej to już tradycja Tour de Pologne. Nie inaczej jest i tym razem, 4. etap 78. edycji największego polskiego wyścigu rozpoczął się w Tarnowie i zakończył pod, znany z wcześniejszych edycji, obiektem Bukovina Resort (łącznie niemal 160 km). Tym razem jednak trasa było nieco inna niż w ubiegłych latach, bowiem organizatorów do zmiany zmusiły prace remontowe na starych drogach. W związku z czym zmienił się również nieco jej profil.



Początek okazał się dobry dla reprezentantów Polski. Wszystko za sprawą bardzo aktywnego Łukasza Owsiana, który wygrał pierwszą górską premię (13 kilometrów od startu zawodów) i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji górskiej 78. edycji Tour de Pologne.



Chwilę później od głównego peletonu oderwała się kilkuosobowa grupa uciekinierów. Atakujący szybko zaczęli budować przewagę. Maksymalnie udało się jedynie wypracować przewagę na poziomie 4 minut. Oznaczało to więc, że dojechanie ucieczki do mety graniczyło z cudem.



ZOBACZ WIDEO: #dziejesiewsporcie: "Strach się bać!". Żona Burneiki pójdzie w jego ślady?!



Tak też się stało. Na 70 kilometrów przed metą peleton mocno przyspieszył i zaczął odrabiać straty do ucieczki dnia. Na 17 kilometrów przed metą przewagą uciekającej czwórki wynosiła zaledwie 24 sekundy i całkowite skasowanie tej ucieczki było już tylko kwestią czasu. Warto wspomnieć, że w tej pogoni za ucieczką bardzo aktywna była grupa INEOS Grenadiers, której liderem jest Michał Kwiatkowski. Oznaczało to, że Polak ma duże ambicje, aby namieszać w czwartkowym etapie.



Z każdym kolejnym kilometrem siła ucieczki słabła, aż na ostatniej premii górskiej na szczycie Łapszanka został już tylko jeden kolarz. Dodatkowe punkty padły łupem Attili Valtera. Jednakże to był jego ostatni pozytywny akcent na tym etapie. Węgier został dogoniony przez peleton na 6,5-kilometra przed metą.



Ostatnie fragmenty były bardzo dynamiczne. Kilku kolarzy próbowało jeszcze rozerwać peleton, ale to się nie udało i cały peleton wjechał na ostatnie metry. W walce na ostatnich metrach po raz kolejny najlepszy okazał Joao Almeida. Na drugim miejscu uplasował się Matej Mohoric, a podium zamknął Andrea Vendrame. Natomiast po raz kolejny na 4. miejscy uplasował się Michał Kwiatkowski.



Te rozstrzygnięcia oznaczają, iż na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej 78. edycji Tour de Pologne umocnił się Joao Almeida.



Wyniki 4. etapu 78. edycji Tour de Pologne:



Miejsce Zawodnik Grupa Czas

1 Joao Almeida Deceuninck - Quick Step 04:51:32

2 Matej Mohorić Bahrain Victorious +00:00:00

3 Andrea Vendrame AG2R Citroen +00:00:00

4 Michał Kwiatkowski INEOS Grenadiers +00:00:00

5 Dion Smith Team BikeExchange +00:00:00

6 Jai Hindley Team DSM +00:00:00

7 Ben Tullett Alpecin-Fenix +00:00:00

8 Diego Ulissi UAE Team Emirates +00:00:00

9 Antonio Tiberi Trek - Segafredo +00:00:00

10 Quinten Hermans Intermarche - Wanty +00:00:00





Klasyfikacja generalna 78. edycji Tour de Pologne po 4. etapie:



Miejsce Zawodnik Grupa Czas

1 Joao Almeida Deceuninck - Quick Step 18:52:24

2 Matej Mohorić Bahrain Victorious +00:00:08

3 Diego Ulissi UAE Team Emirates +00:00:14

4 Michał Kwiatkowski Ineos Grenadiers +00:00:21

5 Jai Hindley Team DSM +00:00:32