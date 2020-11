Vuelta a Espana. Brytyjska studnia bez dna

Sukces 26-latka to dowód, że brytyjskie kolarstwo jest studnią bez dna. Minął tydzień od sensacyjnego zwycięstwa Tao Geoghegana Harta (Ineos Grenadiers) w Giro d’Italia, a mistrzowskie aspiracje na trasie Vuelty zgłosił jego rodak. Carthy po dwóch tygodniach ścigania był w klasyfikacji generalnej czwarty, a teraz najlepiej przeżył morderczą wspinaczkę pod Alto de l'Angliru.

To było wyzwanie tylko dla orłów, w najtrudniejszym fragmencie podjazdu stromizna sięgnęła 23,5 proc. Grupa faworytów topniała w oczach, choć kolarze z trudem przekraczali prędkość 10 km/h. Wreszcie na atak zdecydował się Enric Mas (Movistar). Hiszpana pogonili Carapaz, Carthy i Aleksandr Własow (Astana). Jadący w czerwonej koszulce lidera Primoż Roglić (Jumbo-Visma) mógł tylko minimalizować straty, w czym pomógł mu zespołowy kolega Sepp Kuss.

To był jednocześnie najtrudniejszy i najkrótszy etap tegorocznego wyścigu. Cztery premie górskie, poprzedzające finałowy podjazd, zachęcały do ataków. Swojej szansy próbowali między innymi Tomasz Marczyński (Lotto Soudal) oraz Łukasz Wiśniowski (CCC), ale Jumbo-Visma, Ineos Grenadiers i Movistar tak nakręciły tempo peletonu, że akcje zaczepne były skazane na niepowodzenie.

Uciekinierzy będą mieli jeszcze w tegorocznej Vuelcie pięć szans na sukces. Do końca wyścigu pozostało sześć etapów, ale najbliższy - wtorkowy - to jazda indywidualna na czas, gdzie straty do Carapaza spróbuje odrobić Roglić. Później przed peletonem trzy pagórkowate odcinki. Tam o różnice w klasyfikacji generalnej będzie trudno. Ostatni etap górski organizatorzy zaplanowali na sobotę - dzień przed finałem Vuelty w Madrycie.