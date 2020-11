Na trasie czternastego odcinka Vuelta a Espana powiało wiosną, bo takie trasy, jak ta z Lugo do Ourense, kolarze zazwyczaj pokonują w pierwszej części sezonu. Pagórkowaty odcinek zakończony krótkim podjazdem równie dobrze mógłby odbyć się wiosną w Ardenach, chociażby jako chwila oddechu między Walońską Strzałą i Liege-Bastogne-Liege.

Ostre zakręty na szczycie finałowego podjazdu najlepiej pokonał Wellens, które odniósł swoje drugie etapowe zwycięstwo w tegorocznym wyścigu. Tuż za nim na metę wpadł Michael Woods (EF Pro Cycling).

Faworyci pojechali na remis. Ucieczka dotarła do mety, bo grupy liderów wyścigu najwyraźniej uznały, że nie chcą ryzykownej walki o bonifikaty. Zmian w klasyfikacji generalnej nie przyniesie też raczej czwartek, bo choć kolarzy na 231-kilometrowej trasie z Mos do Puebla de Sanabria czeka pięć premii górskich trzeciej kategorii, to finisz będzie płaski.