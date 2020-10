Vuelta a Espana. Porządek wśród faworytów

Vuelta zawsze była wyzwaniem dla górali. Organizatorzy w tym roku sprawdzili ich już na początku rywalizacji, bo pandemia koronawirusa zmusiła ich do odwołania trzech pierwszych etapów w Holandii. Rywalizacja będzie krótsza, ale intensywny jak zawsze. Płaskich odcinków jest w planie tylko sześć, niemal wszystkie odbędą się w drugiej połowie wyścigu.

Zagęszczony terminarz sezonu sprawił, że występ w Hiszpanii wybrali w większości ci sami kolarze, którzy kilka tygodni wcześniej rywalizowali na trasie Tour de France. Wśród startujących zabrakło wprawdzie Tadeja Pogacara, pojawił się za to Christopher Froome (Ineos).

Pierwszy etap był pokazem siły zespołu Jumbo-Visma, którego kolarze świetną jazdą imponowali już na francuskich szosach. Najlepszy był Roglić, a w czołowej „szesnastce” do mety dojechali jeszcze Sepp Kuss, George Bennett, Robert Gesink i Tom Dumoulin. Słabość pokazali za to Froome oraz Aleksandr Własnow (Astana). Ten pierwszy stracił do najlepszych jedenaście minut.

Polaków na trasę tegorocznej Vuelty wyjechało czterech, ale żaden z nich nie jest liderem swojej drużyny. Michał Pałuta, Łukasz Wiśniowski (obaj CCC) oraz Tomasz Marczyński (Lotto) mogą poszukać szans na sukces w ucieczkach. Zadaniem Michała Gołasia (Ineos) będzie opieka nad Richardem Carapazem, który wytrzymał tempo Roglicia i był na pierwszym etapie drugi.