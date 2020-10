Giro d'Italia. Rafał Majka potknął się na dachu

Stelvio była Cima Coppi, czyli dachem – najwyższym szczytem wyścigu. Kolarze, wspinając się pod alpejską przełęcz na tle zalegającego na poboczu śniegu, pokonali 48 zakrętów i 1800 m w pionie. Organizatorzy zaprosili ich do piekła, bo później peleton czekał jeszcze stromy podjazd do mety.

Stelvio, która wykuwa charaktery i rodzi legendy, wydała też wyrok na Majkę. Polak w środę miał podobno problemy żołądkowe, ale dotarł do mety z najlepszymi. Nazajutrz jechał nierówno, podnosił się z siodełka i prostował – jakby bolały go plecy. Przeżył kryzys, który pogrzebał jego szanse na podium. 31-latek z Zegartowic bywał już w Giro piąty i szósty, a teraz pozostała mu walka o miejsce w czołowej dziesiątce, bo zajmuje w klasyfikacji generalnej 11. miejsce.

W sobotę kolarze wrócą w góry, ale największe wyzwania peleton ma już za sobą, bo planowany na sobotę ostatni odcinek alpejskiego tryptyku storpedowali Francuzi, którzy z powodu rozwoju pandemii koronawirusa odmówili wpuszczenia peletonu na swoje terytorium (do Briancon i Queyras). To sprawiło, że finał Giro będzie łatwiejszy, niż chcieli organizatorzy.

Kolarze mieli przeżyć kalwarię podczas wspinaczki na włosko-francuską przełęcz Angel, zdobyć Izoard i wrócić do Piemontu. Starcia z alpejskimi olbrzymami jednak nie będzie, peleton czekają za to trzy podjazdy do kurortu w Sestriere.