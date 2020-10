Vuelta a Espana: rewanż Kanadyjczyka

Doświadczonemu kolarzowi posłużył dzień przerwy. Woods, wzorem poprzedniego etapu, zabrał się do ucieczki, która tym razem liczyła aż 35 zawodników. Kanadyjczyk poradził sobie na podjeździe pod Puerto de Orduna i na trudnej końcówce ograł Hiszpanów: Omara Fraile (Astana) oraz Alejandro Valverde (Movistar).

Liderzy dojechali do mety razem, w czołówce nie zmieniło się nic. Klasyfikacji generalnej wciąż przewodzi Ekwadorczyk Richard Carapaz (Ineos), który wyprzedza Brytyjczyka Hugha Carty’ego (EF Pro Cycling) oraz Irlandczyka Dana Martina (Israel Start-Up Nation).

Środa będzie poważnym wyzwaniem dla górali, bo zakończy ją wspinaczka na Moncalvillo. Kolarze na ostatniej części etapu pokonają blisko kilometr w pionie. Możliwe, że w peletonie dojdzie do starcia najpotężniejszych ekip: Ineosu, Movistaru i Jumbo-Visma. Pierwsi będzie bronić koszulki lidera, a drudzy będą szykować swoich liderów do ofensywy.



Vuelta a Espana

Wyniki 7. etapu

1. M. Woods (Kanada, EF Pro Cycling) 3:48:16

2. O. Fraile (Hiszpania, Astana) +0:04

3. A. Valverde (Hiszpania, Movistar) +0:04



Klasyfikacja generalna

1. R. Carapaz (Ekwador, Ineos) 28:23:51

2. H. Carthy (Wielka Brytania, EF Pro Cycling) +0:18

3. D. Martin (Włochy, Israel Start-Up Nation) +0:20

4. P. Roglić (Holandia, Jumbo-Visma) +0:30

5. E. Mas (Hiszpania, Movistar) +1:07