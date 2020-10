Vuelta a Espana: pojedynek gwiazd

Ostatni kilometr okazał pojedynkiem dwóch faworytów wyścigu. Był atak, kontra oraz rekontra, która rozstrzygnęła etap. Doświadczeni górale pokazali, że mają mocne nogi i płuca, choć w połowie podjazdu akcji zaczepnej próbowali Hugh Carthy (EF Pro Cycling) oraz Aleksandr Własow (Astana). Obaj prowadzili tak długo, jak pozwolili im Słoweniec oraz Ekwadorczyk. Roglić wdrapał się na metę pierwszy, ale nie odebrał Carapazowi czerwonej koszulki lidera.

Ponad minutę do liderów stracił Enric Mas (Movistar), czyli największa nadzieja gospodarzy. Tempa faworytów nie wytrzymali jego zespołowi koledzy: Alejandro Valverde i Marc Soler. Duże możliwości potwierdził za to Dan Martin, czyli siostrzeniec Stephena Roche’a. Irlandczyk w 2014 roku dojechał do mety Vuelty siódmy, a potem był trzy razy w czołowej „dziesiątce” Tour de France. Teraz może pierwszy raz w karierze stanąć na podium klasyfikacji generalnej wielkiego touru.

Etap był dla faworytów poważną przeprawą, bo przed wspinaczką pod Moncalvillo peleton zdobył Puerto de la Rasa. Tam pokazali się jeszcze uciekinierzy: Remi Cavagna (Deceuninck - Quick Step), Rui Costa (UAE-Team Emirates), Robert Stannard (Mitchelton-Scott), Stan Dewulf (AG2R), Benjamin Dyball (NTT Pro Cycling), Julien Simon (Total Direct Energie) i Angel Madrazo (Burgos-BH). Ich przygoda zakończyła się dziesięć kilometrów przed metą.

Udział w wyścigu zakończył Michał Gołaś (Ineos). Jego zespół poinformował, że Polak wrócił do kraju z powodów rodzinnych. Na starcie ósmego etapu zabrakło także Kenny’ego Elissonde (Trek-Segafredo) oraz Toma Dumoulina (Jumbo-Visma). - Wyścig zacząłem zmęczony i to uczucie narastało z upływem dni. Kontynuowanie jazdy nie miało sensu, bo naraziłoby mój kolejny sezon - wyjaśnia ten ostatni. Holender był jednym z pomocników Roglicia.