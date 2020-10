Giro d’Italia: Rafał Majka pokazał moc

Faworyci wyścigu do ataków przystąpili na ostatnim kilometrze. Dobrą formą zaskoczyli Tao Geoghegan Hart (Ineos) i Lucas Hamilton (Mitchelton-Scott), którzy - po wycofaniu się z Giro d’Italia Gerainta Thomasa oraz Simona Yatesa - będą najprawdopodobniej nowymi liderami swoich ekip.

26-latek jechał w ucieczce i na mecie, po wspinaczce pod Roccaraso, wygrał pojedynek z Hiszpanem Jonathanem Castroviejo (Ineos). To pierwsze portugalskie zwycięstwo na etapie włoskiego wyścigu od 1989 roku. Guerreiro był bohaterem dnia. Bohaterem tygodnia pozostał jego rodak Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), który utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej.

Niedzielny etap sprawił, że różnice w czołówce się zmniejszyły. Majka stracił trzy sekundy do Wilco Keldermana (Team Sunweb) oraz Jakoba Fuglsanga (Astana), ale zarobił trzy nad Domenico Pozzovivo (NTT), osiem nad Vincenzo Nibalim (Trek) i Pello Bilbao (Bahrain-Merida) oraz dziewiętnaście nad Stevenem Kruiswijkiem (Jumbo-Visma).

Poniedziałek to dzień przerwy w wyścigu. Kolejny odcinek - z Lanciano do Tortoreto - poprowadzi spokojną trasą z kilkoma pagórkami. Trudności pojawią się w ostatniej części etapu, co utrudni życie sprinterom. Czołówki klasyfikacji generalnej wtorek raczej jednak nie zmieni.

WYNIKI 9. ETAPU

1. R. Guerreiro (Portugalia, EF Pro Cycling) 2:47:28, 2. J. Castroviejo +0:00 (Hiszpania, Ineos), 3. M. Bjerg (Dania, Team Emirates) +0:00… 11. R. Majka (Bora) +0:00

Klasyfikacja generalna

1. J. Almeida (Portugalia, Deceuninck-Quick Step) 35:35:50, 2. W. Kelderman (Holandia, Team Sunweb) +0:30, 3. P. Bilbao (Hiszpania, Bahrain-McLaren) +0:39… 10. R. Majka (Bora-Hansgrohe) +1:17