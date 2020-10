Rafał Majka błysnął na Etnie

Różową koszulkę lidera wyścigu zdobył Portugalczyk Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), który wykorzystał słabość Włocha Filippo Ganny (Ineos Grenadiers) i wspiął się na metę pół minuty po faworytach.

Trzeci etap był rzezią faworytów. Brytyjczyk Geraint Thomas upadł i stracił kontakt z peletonem jeszcze przed podjazdem na Etnę. Gwiazdor Ineos Grenadiers ostatecznie dotarł na metę dwanaście minut za zwycięzcą, co kończy jego nadzieje na zwycięstwo w wyścigu. Osiem kilometrów przed końcem etapu osłabł inny Brytyjczyk Simon Yates (Mitchelton-Scott), który według ekspertów miał być głównym rywalem Thomasa w walce o wygranie wyścigu.

We wtorek najmocniejszych górali czeka chwila oddechu. Peleton pokona trasę z Catanii do Villafranca Tirrena z płaskim finiszem i wspinaczką pod Portella Mandrazzi w połowie etapu. To odcinek, który organizatorzy oznaczyli trzema gwiazdami w pięciostopniowej skali trudności.