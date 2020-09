Tadej Pogacar wygrał Tour de France

Pogacar rozpoczynał jazdę na 36 - kilometrowej trasie mając 57 sekund straty do Roglicia a zakończył ją z 59. sekundami przewagi. Gdy zaczynało się kończące trasę wzniesienie Planche des Belles Filles strata lidera do atakującego jego pozycje młodszego rodaka wynosiła już 36 sekund. Na mecie Roglić stracił do Pogacara aż minutę i 56 sekund i zajął piąte miejsce.

Wyprzedzili go jeszcze Tom Dumoulin, Richie Porte i Wout Van Aert.

Michał Kwiatkowski był 93. ze stratą ponad ośmiu minut do zwycięzcy.

Klasyfikacja generalna przed ostatnim etapem:

1. Tadej Pogacar (Słowenia, grupa UAE Team Emirates)

2. Primoz Roglic (Słowenia, Jumbo-Visma) - strata 59 sekund

3. Richie Porte (Australia, Trek Segafredo) - strata 3.30