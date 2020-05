Peleton zatrzymany

Nowy kalendarz zakłada wznowienie rywalizacji 1 sierpnia od toskańskiego klasyku Strade Bianche oraz rozegranie trzech wielkich tourów jesienią, w ciągu kilku tygodni. Każdy kolejny miesiąc zwłoki w połączeniu z zamrożeniem części światowej gospodarki zwiększa szanse na to, że do kolejnego sezonu peleton przystąpi odchudzony.

- Spowodowali inflację płac, oferując olbrzymie pieniądze „porucznikom”, którzy w innych ekipach byliby liderami - irytuje się twórca grupy Astana Marc Biver. Pieniądze do kolarstwa w ostatnich latach wnieśli jednak nie tylko Brytyjczycy, ale także bogaci mecenasi z innych stron świata: Rosjanie Igor Makarow i Oleg Tinkow, Szwajcar Andy Rihs czy arabscy szejkowie inwestujący w UAE Team Emirates.

Obecność 30-latka w czołówce zestawienia to ewenement, bo jest on klubowym kolegą Rafała Majki w niemieckiej drużynie Bora-Hansgrohe. Cztery z kolejnych pięciu miejsc zajmują kolarze tej samej grupy - brytyjskiego Team Ineos - która w ostatnich latach narzuciła w kolarskim świecie nowe warunki finansowe, tworząc drużynę gwiazd.

Listę najlepiej zarabiających opublikował francuski dziennik „L’Equipe”. Liderem - z 5-milionową gażą - jest wszechstronny Słowak Peter Sagan, który co roku jest najlepszym sprinterem Tour de France, błyszczy podczas wiosennych klasyków, a w latach 2015-17 jako pierwszy zawodnik trzy razy z rzędu został mistrzem świata w wyścigu ze startu wspólnego.

Wszystko dla kolarzy

Kolarstwo pod względem finansowania jest dyscypliną specyficzną. To jedyny sport, w którym główny sponsor zawsze wchodzi do nazwy ekipy, a budżety drużyn rzadko są dobrze zdywersyfikowane. Zdecydowana większość przychodów - nawet 90 procent - to wpłaty od sponsorów, bo zespoły nie dostają na przykład żadnych pieniędzy ze sprzedaży praw telewizyjnych. Najważniejszym zyskiem z wyścigów - obok ekwiwalentu marketingowego - są nagrody finansowe, które dzielą między siebie kolarze.

Wynagrodzenia pożerają trzy czwarte budżetu każdej ekipy, minimalna pensja zawodnika jeżdżącego w ekipie World Touru (światowa elita) to 38 tys. euro rocznie, ale zestawienie „L’Equipe” pokazuje, że najlepsi dostają dużo więcej.

Federacja już w kwietniu ogłosiła, że doszła do porozumienia ze Stowarzyszeniem Zawodowych Kolarzy (CPA) w sprawie podjęcia „uczciwych negocjacji” dotyczących czasowego obniżenia wynagrodzeń, ale sytuacja i tak jest zła. Szef UCI David Lappartient w rozmowie z holenderską gazetą ”De Telegraaf" przyznaje, że co najmniej kilka drużyn ma duże problemy.