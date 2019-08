Wypadek na trasie Tour de Pologne. Nie żyje Belg Bjorg Lambrecht

Do wypadku doszło w pierwszej części etapu z Chorzowa do Zabrza (150,5 km). 22-letni kolarz uderzył w przepust na drodze.

Lambrechtowi natychmiast udzielono pomocy i przewieziono do szpitala, ale jego stan był poważny. Jego stan nie pozwalał na transport helikopterem, dlatego został zabrany do szpitala karetką.

- Kolarz został przywieziony do naszego szpitala w stanie krytycznym. Został przyjęty na SOR, od razu trafił na stół operacyjny. Niestety, w czasie zabiegu kolarz zmarł – powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" Michał Sieroń, rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku.

Informację o śmierci kolarza potwierdziła w mediach społecznościowych grupa Lotto Soudal.

The biggest tragedy possible that could happen to the family, friends and teammates of Bjorg has happened… Rest in peace Bjorg... ?? pic.twitter.com/9u9LZkp2Rt