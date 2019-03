23-letnia wicemistrzyni olimpijska nie żyje. Samobójstwo

Kelly Catlin, kolarka z USA, wicemistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro w wyścigu drużynowym na dochodzenie, popełniła samobójstwo. Miała 23 lata.

Największy sukces w karierze Catlin osiągnęła w 2016 roku, gdzie reprezentacja USA w składzie: Sarah Hammer, Kelly Catlin, Chloe Dygert i Jennifer Valente zdobyła złoty medal w drużynowym wyścigu na dochodzenie podczas torowych mistrzostw świata w Londynie. W tym samym roku została wicemistrzynią olimpijską.

Poniżej dalsza część artykułu

W niedzielę potwierdziły się informacje o samobójczej śmierci Catlin, podane w piątek na Facebooku przez jej brata, Colina.

"Była osobą, z którą dzieliłem niemal całe życie. Będzie mi jej strasznie brakowało" - napisał brat kolarki.

Rob DeMartini, prezes Amerykańskiego Związku Kolarstwa napisał w oświadczeniu, że "Kelly była kimś więcej niż sportowcem. Zawsze będzie dla nas częścią rodziny amerykańskich kolarzy".

Catlin była absolwentką Uniwersytetu w Stanford, gdzie studiowała matematykę.

W lutym w artykule w "Velo News" Catlin pisała jak trudno jest łączyć studiowanie z karierą sportową. "Mam wrażenie, że musiałabym przenosić się w czasie, żeby zrobić wszystko to, co muszę zrobić. To jak żonglowanie nożami, ale wiele noży upuszczam. Jednak większość z nich spada na podłogę, a nie na mnie" - pisała.