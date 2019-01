90-letni kolarz złapany na dopingu. Anulowano rekord świata

Jak informuje „The Telegraph”, w organizmie 90-letniego Carla Grove’a, wykryto substancję z grupy sterydów anabolicznych, które podwyższają poziom androgenów.

Mężczyzna był najstarszym uczestnikiem zawodów Masters Track. Wygrał nie tylko w swojej kategorii, ale ustanowił również rekord świata. Teraz, ze względu na naruszenie przepisów antydopingowych, został on anulowany.

Grove twierdzi jednak, że nie brał żadnych niedozwolonych środków. W jego opinii, wzrost hormonów w organizmie spowodowany został zanieczyszczonym anabolikami mięsem, które spożywał dzień przed wyścigiem. Amerykańska Agencja Antydopingowa odrzuciła jednak tłumaczenia sportowca i podkreśliła, że w jego organizmie wykryto także klomifen, inną zabronioną substancję.

