Michał Kwiatkowski o wycofaniu się w Sky: Można się było z tym liczyć

- Dużo pracy czeka mojego menedżera, a ja muszę robić to, co robię najlepiej – dobrze trenować, by później ścigać się na najwyższym poziomie. Jeśli zdrowie dopisze, nie muszę martwić się o swoją sportową przyszłość – powiedział zwycięzca tegorocznego Tour de Pologne.

Michał Kwiatkowski udzielił wywiadu Interii, w którym mówi o tym, co dzieje się w zespole Sky po ogłoszeniu decyzji o wycofaniu się sponsora. Sky będzie finansować istniejącą od 2010 roku grupę kolarską tylko do końca 2019 roku. Decyzja została ogłoszona dwa tygodnie temu przed pierwszym zgrupowaniem zespołu na Majorce. Polak jest związany kontraktem z brytyjską drużyną do 2020 roku.

- Wiadomość nie wywołała u mnie i moich kolegów szoku, bo firma zachowała się bardzo profesjonalnie. Ogłosiła swoją decyzję prawie z rocznym wyprzedzeniem. W kolarstwie zdarzały się przecież przypadki, że grupy były zamykane niemal z dnia na dzień. Drużyna będzie nadal sponsorowana przez Sky do końca 2019 roku, a w 2020 również może oczekiwać wsparcia od obecnego partnera. Na pewno dla kolarstwa nie jest dobre, że tak zaangażowany sponsor odchodzi z dyscypliny – powiedział Kwiatkowski.

- W Sky nastąpiły zmiany własnościowe i w takich wypadkach zawsze wykonywane są pewne ruchy, dochodzi do zmian w zarządzie, wytycza się nowe cele marketingowe. Nie tyle było to spodziewana decyzja, ale można było się z nią liczyć. Jestem tylko kolarzem i nie mam nad tym kontroli. Mogę się tym emocjonować, ale przecież to nic nie da. Wiem, że jako sportowiec mogę przyczynić się do tego, by przez dobre wyniki, przyszedł do nas nowy sponsor – dodał.

Kwiatkowski ostrożnie podszedł do plotek o możliwym transferze do polskiej grupy CCC Team, która od przyszłego roku ma licencję World Team. - Brytyjska grupa za priorytet uzna ściągnięcie najlepszego Brytyjczyka, francuska grupa będzie chciała mieć najlepszego Francuza. Sądzę, że CCC Team za jeden ze swoich celów uznało sprowadzenie dobrego polskiego zawodnika. Taka decyzja spełnia także kryterium wizerunkowe grupy. W sprawach transferów możliwych i niemożliwych będzie pojawiało się mnóstwo plotek. Należy się teraz skupić na tym, co mamy, a nie co może się wydarzyć – stwierdził 28-letni kolarz.

Nowy sezon zwycięzca Tour de Pologne zacznie w lutym w Emiratach Arabskich w wyścigu UAE Tour. W przyszłym roku pojedzie tylko w jednym wielkim tourze – Tour de France. Ważne będą dla Kwiatkowskiego starty w ardeńskich klasykach Liege – Bastogne – Liege, Amstel Gold Race i Strzała Walońska oraz w mistrzostwach świata, które odbędą się w Yorkshire w Anglii.