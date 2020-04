Borowski: Głosowanie korespondencyjne? Najlepiej odrzucić

W rozmowie #RZECZoPOLITYCE z Zuzanną Dąbrowską, senator Marek Borowski, zapytany o to, czy Senat będzie pracował nad ustawą o głosowaniu korespondencyjnym, czy odrzuci ją w całości, odpowiedział, że osobiście głosowałby za odrzuceniem tej ustawy. - Ta ustawa jest bezprawna, biorąc pod uwagę wszystkie delikty, których większość sejmowa dokonała uchwalając tę ustawę. W trakcie prac Senatu chcemy pokazać opinii publicznej zdanie wszystkich instytucji i autorytetów prawniczych, że nasza decyzja ma solidne uzasadnienie – komentował Marek Borowski.

Zdaniem senatora, przepisy, które rząd nałożył na społeczeństwo w związku z epidemią, są nielegalne. - Te przepisy zostały wzięte wprost z ustawy o klęsce żywiołowej, tylko po to, żeby nie wprowadzać tej ustawy, a w konsekwencji nie przesuwać wyborów – ocenił.

Marek Borowski odniósł się również do obywatelskiego projektu o zaostrzeniu prawa dotyczącego aborcji. - Ustawa Kai Godek leży długo w Sejmie, można było się nią zająć wcześniej i PiS mógł wcześniej przedstawić swoje stanowisko. Ale od tego uciekał, nie miał odwagi zająć się tym tematem w czasach normalnych. Dzisiaj jest to typowy temat zastępczy, który ma przykryć dyskusje o innych kwestiach, ale myślę, że długo nie zabawi na łamach prasy czy w telewizji, ponieważ trzeba będzie coś z nim dzisiaj zrobić. Podejrzewam, że zostanie skierowany przez PiS do komisji – mówił gość #RzoP.