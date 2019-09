Klaudia Jachira: Dzięki takim jak ja, Kaczyński przegra

Kandydatka Koalicji Obywatelskiej została zapytana o to, kto zaproponował jej start w wyborach do Sejmu. - W pewnym momencie poczułam, że to, co robię od czterech lat w Internecie, to jest bardzo dobry moment, by sprawdzić się także już w takiej czystej polityce - powiedziała w rozmowie z Radiem Zet Klaudia Jachira.

- Zaczęłam rozmawiać ze środowiskami opozycyjnymi, czy doradzaliby mi start w wyborach. Zaczęłam od osób z Zielonych. Potem się okazało, że bardzo się wspieramy z Zielonymi, ale że możemy sobie nawzajem pomóc, Koalicja i ja, i stąd była decyzja, żebym weszła na listy Koalicji Obywatelskiej jako niezależna kandydatka. Nie wstąpiłam do partii - dodała.