Kiedy miasto idzie pod wodę

Żeby ułatwić dojazd do sieci hoteli wzdłuż tej mierzei, połączono lotnisko z jej końcem, zamykając lagunę. Zbudowano nasyp, po którym biegnie autostrada. Huragany sprawiły, że woda z morza przelała się przez mierzeję, hotele i została wciśnięta do laguny. Gdy huragan przeszedł, woda zaczęła się cofać, żeby wrócić do morza. Ale laguna była zanieczyszczona ściekami z hoteli, a woda, cofając się, zalała zanieczyszczeniami niższe piętra. Trzeba było wszystko oczyszczać przez kilka tygodni. Po tym doświadczeniu Meksyk przystąpił do rozbudowy bazy turystycznej poza Cancún. Tamta sytuacja ujawniła brak wyobraźni. Gdzie byli planiści, kiedy tworzono infrastrukturę dla tego ośrodka turystycznego?