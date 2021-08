Grecja: Setki osób uciekły przed pożarami na wyspie Eubea

Eubea to druga co do wielkości (po Krecie) wyspa Grecji, położona w zachodniej części Morza Egejskiego.

Od czwartkowego wieczora jednostki straży przybrzeżnej i łodzie turystyczne podjęły z trzech plaż wyspy 631 osób. Wszyscy ewakuowani zostali przetransportowani w bezpieczne miejsce, na wszelki wypadek patrole morskie pozostają w gotowości - przekazał przedstawiciel straży przybrzeżnej.