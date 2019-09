Silne trzęsienie ziemi i wstrząsy wtórne w Portoryko

Trzy wstrząsy wtórne o sile 4,7, 4,6 i ponownie 4,6 magnitudy uderzyły po mniej niż godzinie od trzęsienia, w tym samym rejonie i na tej samej głębokości.

Kiara Hernández, rzeczniczka agencji zarządzania kryzysowego Portoryko, powiedziała agencji Associated Press, że nie było natychmiastowych doniesień o szkodach. Nie wydano też ostrzeżenia przed tsunami.

Earthquake damage: Water main break in Mayagüez which is on the western side of Puerto Rico. https://t.co/SuzBEY3oLD